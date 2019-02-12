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Госсекретарь США предостерег Венгрию от влияния России и Китая

Вчера, 01:53
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EPA

Майк Помпео и Петер Сийярто на совместной пресс-конференции в Будапеште

На встрече с главой МИД Венгрии Майк Помпео призвал не позволять Москве "вбить клин между странами НАТО", а также предостерег от сотрудничества с китайской компанией Huawei.

Как передает DW, госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Венгрию предостерег страны НАТО от попыток Москвы расколоть Североатлантический альянс.

"Мы не должны позволить Путину вбить клин между союзниками по НАТО", - заявил Помпео на совместной пресс-конференции с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто.

Одновременно Помпео призвал Венгрию поддерживать Украину, а не Россию.

По словам госсекретаря США, слишком тесные связи с Москвой и зависимость от российского газа угрожают национальной безопасности Венгрии. Он подчеркнул, что Россия и Китай, которые, "к сожалению, не разделяют американские ценности", "имеют здесь сейчас большое влияние".

В ответ Сийярто назвал критику Западом отношений Москвы и Будапешта "невероятным лицемерием" и заблуждением и заявил, что от поставок газа из РФ зависят и многие другие европейские страны.

Кроме того Помпео предостерег Венгрию и других партнеров США от тесного сотрудничества с китайской компанией Huawei, которую Вашингтон подозревает в хищении коммерческой тайны у американских фирм и других видах шпионажа. Госсекретарь пообещал, что США поделятся с их союзниками сведениями о вероятных рисках совместной работы с этим производителем.

Теги:   Китай Россия Петер Сийярто Венгрия Майк Помпео Госдеп США США

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