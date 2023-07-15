Блинкен заявил, что не видит причин для встречи с Лавровым в Индонезии

15 июля, 12:45
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Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече дипломатов в Индонезии заявил, что не видит смысла общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который также присутствовал.

Об этом сообщает The New York Times.

На пресс-конференции после встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Блинкена спросили, общался ли он с Лавровым. Он не ответил на вопрос прямо, но заметил, что «не слышал ничего от министра иностранных дел Лаврова, что свидетельствовало бы о какой-либо смене направления, когда речь идет о том, что Россия делает в Украине».

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«Я считаю справедливым сказать, что исходя из того, что мы сегодня услышали от министра иностранных дел Лаврова, его выступления и действия не были конструктивными или продуктивными ни по одному вопросу», — сказал Блинкен.

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«Он сосредоточился, в отличие от Соединенных Штатов и многих других стран, на абсолютно негативной презентации и повестке дня, в которой он фактически приписывал все проблемы мира Соединенным Штатам», — добавил он.

Последний раз Блинкен встречался с Лавровым на полях мартовского саммита министров иностранных дел G20 в Индии, что было их первой встречей после российского вторжения в Украину.

Тогда Блинкен сказал, что в диалоге с Лавровым он настаивал, чтобы Россия прекратила войну, вернулась к договору СНВ о ядерном оружии и освободила Пола Велана, американца, заключенного по обвинению в шпионаже в России.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   МИД России Сергей Лавров Индонезия Энтони Блинкен

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