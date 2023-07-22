Блинкен назвал условие, при котором Путин будет вынужден пойти на переговоры 22 июля, 12:09 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к мирным переговорам, поскольку верит, что он «переживет Украину» и всех ее сторонников. Он заявил, что нужно заставить его избавиться от этой мысли.

Об этом он заявил на форуме по вопросам безопасности в Аспене.

Представитель по иностранным делам Майк Маккол призвал президента США Джо Байдена назначить специального посланника для мирных переговоров для Украины.

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На вопрос открыт ли Госдепартамент США к такому предложению, Блинкен сказал, что пока нет доказательств того, что РФ заинтересована в диалоге.

«К сожалению, я не вижу никаких доказательств заинтересованности России. И фундаментальная проблема заключается в следующем: президент Путин верит, продолжает верить, что он может пережить Украину и что он может пережить всех сторонников Украины. Жизненно важно, чтобы мы избавили от его этой мысли», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что это касается поддержки, которую страны-партнеры оказывают Украине, а также «чего-то очень важного, что мы сделали всего несколько недель назад на саммите в Вильнюсе и в конце саммита».

Госсекретарь США имел в виду, что решение на саммите НАТО, когда страны собрались вместе, чтобы заявить о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, посылают «очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уходим, Украина никуда не уходит, и она будет иметь средства для защиты».

Блинкен отметил, что переговоры с российским диктатором возможны при одном условии.

«Если произойдут изменения во мнении президента Путина, когда дело дойдет до этого, возможно, будет открытие. Сейчас мы этого не видим», — подчеркнул он.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

21 июня Зеленский заявил, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.

В интервью африканским журналистам Зеленский заявил, что считает, что война в конце концов закончится дипломатией. Однако он подчеркнул, что не готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.