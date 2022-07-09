Блинкен: Россия не готова к дипломатии 9 июля, 16:37 Блинкен заявил, что Вашингтон не видит готовности России к дипломатии (Фото:REUTERS / Willy Kurniawan)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи со своим китайским коллегой Ван И на полях саммита G20 заявил, что Вашингтон не видит готовности России к дипломатии в связи с развязанной ею войной против Украины.

«Мы не видели никаких признаков того, что Россия готова участвовать в содержательной дипломатии», — цитирует Блинкена агентство Reuters.

Госсекретарь США также заявил, что озабочен сближением Китая с Россией.

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Китай занял нейтралитет по поводу вторжения в Украину, но он невозможен при явной российской агрессии, сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что если мировое сообщество не будет противостоять России, то в мире установится порядок, при котором правда будет в силе, а это не отвечает ничьим интересам.



Ранее на саммите G20 Блинкен избежал непосредственной встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

С Лавровым также отказались совместно фотографироваться другие представители G20, иностранные коллеги из G7 не присоединились к званому ужину, где планировалось присутствие Лаврова.



Лавров на фоне критики и бойкота со стороны коллег досрочно покинул встречу.

«Был сильный консенсус, и Россия оставалась изолированной, как это было много раз с начала этой войны. На самом деле министр иностранных дел Лавров раньше покинул встречу, возможно потому, что этот месседж был настолько четким», — сказал Блинкен.

Ранее Лавров заявил, что Россия ни за кем не бегает.

«Это не мы прекратили все контакты с США. Если они не хотят разговаривать, это их дело», — сказал главный российский дипломат.

Он также заявил, что мирные переговоры якобы «остановила Украина».



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель так подытожил участие Лаврова в саммите: «Это был не самый конструктивный путь посетить встречу G20».

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