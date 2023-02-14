В МИД РФ прокомментировали заявление Санду о планах России осуществить госпереворот в Молдове 14 февраля, 13:58 В России отреагировали заявление Санду о планах РФ совершить госпереворот в Молдове (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Молдовы Майи Санду о том, что страна-агрессор Россия готовит госпереворот в Молдове, заявила, что высказывания Санду якобы «необоснованны и бездоказательны».

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

Захарова заявила, что молдовские власти якобы должны проявить «государственную мудрость», «не поддаваться на провокации извне» и «руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны».

Видео дня

По словам пресс-секретаря МИД агрессора, «дружеские отношения с Россией» якобы могут принести Молдове «большие плюсы».

В понедельник, 13 февраля, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует осуществить госпереворот в Молдове.

По ее словам, РФ с помощью протестов оппозиции намерена сменить власть в стране.

Санду рассказала, что документы, полученные от Украины, «указывают на места и логистические аспекты организации этой взрывной деятельности».