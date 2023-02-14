«Угроза государственному строю». В Молдову не пустили футбольных фанатов из Сербии, депутат предупреждал о приезде «диверсантов» 14 февраля, 13:16 Болельщики сербского футбольного клуба Партизан (Фото:partizan.net)

Депутат от правящей партии Молдовы Действие и солидарность (PAS) Андриан Кептонар заявлял, что в Кишинев на этой неделе могут прибыть «диверсанты» под видом футбольных болельщиков из Сербии. Во вторник, 14 февраля, в страну не пустили фанатов сербского клуба.

Там заявили, что 12 сербам отказали во въезде в Молдову. Они приехали болеть за клуб Партизан, который 16 февраля должен сыграть с Шерифом. В пограничной полиции это объяснили тем, что «группа граждан не выполнила все условия для въезда», пишет NewsMaker.

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13 февраля Кептонар, входящий в Комитет по нацбезопасности, обороне и общественному порядку в парламенте Молдовы, говорил, что на игру между командами Модовы и Сербии приедут болельщики из последней.

«Благодаря усилиям Службы информации и безопасности, сделанным задолго до того, как появилась информация, предоставленная [президентом Украины Владимиром] Зеленским, сборная Сербии будет играть с пустыми трибунами, потому что планировали привезти диверсантов», — заявил он.

Позже 14 февраля на странице сербского клуба в Facebook было опубликовано письмо Федерации футбола Молдовы. Там сослались на СИБ и заявили о «реальной опасности государственного строя Молдовы». Кишинев решил, что матч пройдет «за закрытой дверью» без болельщиков.



9 февраля Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. 13 февраля президент Майя Санду заявила, что РФ планирует организовать госпереворот в стране — с «диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских». По ее словам, план Кремля также предусматривает использование иностранцев. Упоминаются, в частности, планы въезда для граждан Сербии.

Белград отрицает, что сербов могли привлекать к подготовке силовых действий для дестабилизации Молдовы и требуют объяснений. В России все обвинения отвергают.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.