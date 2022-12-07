Генпрокурор ФРГ рассказал детали планов заговорщиков, которые готовили госпереворот в Германии

7 декабря, 18:36
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Преступная группа была сформирована в конце ноября 2021 года и действовала под руководством князя Генриха XIII (Фото:Alexander Dinger/welt.de)

Преступная группа была сформирована в конце ноября 2021 года и действовала под руководством князя Генриха XIII (Фото:Alexander Dinger/welt.de)

В результате госпереворота, который, по данным немецкой прокуратуры, готовили в Германии, к власти должен был прийти член бывшей немецкой королевской семьи.

Об этом сообщил генеральный прокурор ФРГ Петер Франк во время брифинга.

По его данным, преступная группа была сформирована в конце ноября 2021 года и действовала под руководством князя Генриха XIII. Он добавил, что группировка хотела разрушить действующий демократический порядок в Германии с помощью насильственных методов.

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Прокурор отметил, что подозреваемые создали «совет», который должен был выполнять в будущем роль «правительства». Также, по его словам, группировка планировала создать «новую немецкую армию», в которую входили бы некоторые служащие Бундесвера.

Немецкие правоохранители за день обыскали около 150 объектов в 11 федеральных землях. Были арестованы 25 человек, среди которых князь Генрих XIII. Прокурор отметил, что они будут допрошены в ближайшие дни.

Ранее СМИ сообщали, что среди подозреваемых есть гражданка России.

Принц Генрих XIII Ройс родился 4 декабря 1951 года. Он работал финансовым консультантом во Франкфурте-на-Майне.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Госпереворот

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