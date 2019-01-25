Госизменник. Возможно ли экстрадировать Януковича из России Вчера, 14:05 1737 Цей матеріал також доступний українською EPA Виктор Янукович EPA

Обвинительный приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу поможет усилить давление на Кремль, привлечь к ответственности виновных в гибели украинцев на Майдане и в конфликте на Донбассе.



Об этом заявил председатель парламентской фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов в эфире 5 канала.

В четверг, 24 января, Оболонский райсуд Киева объявил Януковичу приговор за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.

В то же время, суд оправдал президента-беглеца по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины. Согласно решению, не доказано, что Янукович осознавал все последствия своих действий, а именно, изменение территории страны и государственной границы, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Смягчающими обстоятельствами суд признал совершение преступлений под влиянием должностных лиц России, а также отсутствие судимостей и его трудовой путь

Дополнительное давление на Кремль

По словам Герасимова, теперь есть полностью юридически обоснованные документы, позволяющие арестовать Януковича. По мнению народного депутата, он все же будет арестован.

Люди, которые давали приказы убивать мирное население, должны быть наказаны

Герасимов считает символичным то, что приговор Януковичу был зачитан в годовщину обстрела Мариуполя в 2015 году, в результате которого погиб 31 мирный житель и 117 были ранены.

"Он находится в Российской Федерации. Россияне на данный момент не выдают его, но теперь, когда есть приговор суда, если этот приговор суда будет доведен до всех наших международных партнеров, я думаю, это будет означать дополнительное давление на Кремль с точки зрения того, что люди, мирное население, погибшие из-за приказов, которых убивали, которые без оружия, без ничего находились в центре Киева. Эти люди (которые давали приказы – прим. ред.) должны быть наказаны", – отметил Герасимов.

Возможна ли апелляция

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал приговор суда неправомерным. Об этом он заявил в комментарии российскому СМИ Life News.

По мнению Азарова, этот приговор может быть отменен любым европейским судом

Азаров отметил, что все обвинения Януковича связаны с его письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска. При этом Азаров считает большим упущением суда, что он не предоставил оригинал письма.

Также Азаров подчеркнул, что исходя из материалов суда, непонятно, какую должность занимал Виктор Янукович, когда подписывал договор. Ведь Янукович самоустранился 21 февраля 2014 года, при этом 2 марта 2014 года якобы подписал письмо в качестве президента Украины.

По мнению Азарова, этот приговор может быть отменен любым европейским судом, к которому может обратиться Янукович.

Отказ выдать Виктора Януковича Россия мотивировать политическим преследованием и использует в свою пользу некоторые нормы международного права, рассказал в комментарии Радио НВ центру кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Антон Кориневич.

РФ будет и дальше удерживать Януковича на своей территории

По его словам, украинским дипломатам и правоохранительным органам стоит делать акцент именно на криминальной составляющей дела.

"Очень важно не допускать процессуальных никаких помарок для того, чтобы потом не было возможности подавать аппеляцию, которую можно выиграть, либо там не было реальных возможностей выиграть дело в Европейском суде по правам человека. То есть, я думаю, вот это будет аргумент, которым Россия будет пользоваться, что никакой агрессивной войны в Российской Федерации нет, поэтому обвинение, как минимум, по статье 437 Підготовка, планування або ведення агресивної війни, оно, в общем-то, не существует. Поэтому, я думаю, что Российская Федерация будет и дальше удерживать Виктора Федоровича Януковича на своей территории", – отметил Кориневич.

Просьба об экстрадиции

Как пояснила Радио НВ криминолог Анна Маляр, по тем договоренностям, которые еще действуют между Украиной и Россией, Генпрокуратура Украины может обратиться в прокуратуру России с просьбой экстрадировать Януковича.

Через 15 лет он уже не будет преследоваться

Однако, в этих договоренностях прописан пункт, что страна может выдавать преступника по властного желанию. Россия этим пунктом обязательно воспользуется, добавила Маляр.

"По украинскому законодательству, если человеку предназначен приговор и вид наказания, но человек его не отбывает, есть сроки, после которых срок давности истекает, и человек освобождается от ответственности. В приговоре Януковича этот срок – 15 лет. То есть он через 15 лет уже не будет преследоваться. Это в том случае, если человек умышленно не скрывался от отбывания наказания", – отметила Маляр.



И расследование, и суд над бывшим президентом проходили по специальной процедуре – заочной, без участия самого подозреваемого.



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