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Госдума РФ приняла закон о приостановлении действия ракетного договора

Сегодня, 16:04
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Госдума РФ приняла закон о приостановлении действия ракетного договора - фото

dumagovru/Twitter

Госдума приняла президентский закон

Во вторник, 18 июня, Государственная дума РФ приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно заявлению Госдумы, решение о приостановлении договора о РСМД стало ответным шагом на действия США.

«Россия не выходит из Договора, а только приостанавливает его. Решение о возобновлении остается за президентом России», — говорится в сообщении.

Законопроект внес на рассмотрение парламента президент РФ Владимир Путин.

2 февраля 2019 года США начали процесс выхода из ракетного договора вследствие его нарушения российской стороной. После решения Вашингтона Россия также приостановила свое участие в договоре.

США обвинили РФ в производстве ракеты 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают договор.

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Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

Теги:   США ДРСМД Владимир Путин Россия Госдума РФ

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