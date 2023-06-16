«Лукашенко делает провокационный выбор». В США отреагировали на перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь 16 июня, 08:40 Мэтью Миллер (Фото:www.state.gov)

США будут и в дальнейшем следить за ситуацией с перемещением российского тактического ядерного оружия в Беларусь, заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер в четверг, 15 июня.

«Я не буду говорить о контроле. Что я скажу по этому поводу, так это то, что мы, конечно, видели отчеты о договоренностях между Россией и Беларусью, которые появляются уже в течение определенного времени. Мы будем продолжать следить за тем, как она разворачивается и какие последствия она будет иметь», — сказал он на брифинге.

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По его словам, США не видят никаких причин для корректировки собственной ядерной политики, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

«Что касается Беларуси, то это еще один пример того, что Лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, передавая Кремлю больший контроль над Беларусью против своей воли», — сказал он.

25 марта российский диктатор Владимир Путин сказал, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Лукашенко 25 мая заявил, что министры обороны российского и белорусского режимов подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Тогда же он объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».

9 июня Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

13 июня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.