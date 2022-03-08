«Наглая ложь». Госдеп ответил Лаврову после скандального заявления о войне в Украине 8 марта, 08:01 Цей матеріал також доступний українською Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

В Госдепартаменте США назвали наглой ложью высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу войны в Украине.

Лавров ранее утверждал, что «цель специальной военной операции России — остановить любую войну, которая может проходить на территории Украины, или которая может начаться оттуда».

В ответ официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что это наглая ложь и «спецоперация» России разжигает войну в Украине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.