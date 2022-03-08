«Наглая ложь». Госдеп ответил Лаврову после скандального заявления о войне в Украине

8 марта, 08:01
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

В Госдепартаменте США назвали наглой ложью высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу войны в Украине.

Лавров ранее утверждал, что «цель специальной военной операции России — остановить любую войну, которая может проходить на территории Украины, или которая может начаться оттуда».

В ответ официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что это наглая ложь и «спецоперация» России разжигает войну в Украине.

https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1500986656593174533
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Госдеп Сергей Лавров Война России против Украины

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