Мы хотим справедливого мира для Украины, а не паузы для Путина — Госдеп США 7 декабря, 02:45 Нед Прайс считает, что Путин может использовать паузу на фронте для накопления сил (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что США, Североатлантическое сообщество и Украина стремятся положить конец российской агрессии путем установления справедливого мира, а не благодаря переговорам о паузе в боевых действиях.



«Мы хотим мира, украинцы хотят мира, трансатлантическое сообщество хочет мира. Чего мы не хотим — это паузы», — заявил Прайс.

Он отметил, что если кремлевский режим сможет получить паузу на фронте, диктатор Владимир Путин использует ее для того, чтобы «перегруппировать свои силы и вернуться в Украину с новой местью».

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«Это не в интересах справедливого и, тем более, долговременного мира. То, каким должен быть справедливый мир, четко высказался президент Украины, в частности, на саммите G20», — заявил Прайс.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин говорил, что зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя в течение зимы.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение к Уставу ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.