Госдеп США: Россия вышла из ракетного договора много лет назад
В Госдепе США заявили, что Россия вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) много лет назад.
Об этом сказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает DW.
"Россия вышла из ДРСМД годы и годы назад. Россия вышла из ДРСМД, когда решила разработать и развернуть системы, нарушающие договор", - отметила она.
Дипломат добавила, что США более шести лет пытались добиться от России возращения к соблюдению договора.
По словам Томпсон, заявление президента РФ Владимира Путина о том, что его страна также приостанавливает свое участие в договоре, является еще одним проявлением российской пропаганды.
23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.
Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.
Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.
По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.