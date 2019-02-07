Госдеп США: Россия вышла из ракетного договора много лет назад Сегодня, 07:33 52 Цей матеріал також доступний українською EPA США более шести лет пытались добиться от РФ возвращения к соблюдению договора, заявила Томпсон EPA

В Госдепе США заявили, что Россия вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) много лет назад.

Об этом сказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает DW.

"Россия вышла из ДРСМД годы и годы назад. Россия вышла из ДРСМД, когда решила разработать и развернуть системы, нарушающие договор", - отметила она.

Дипломат добавила, что США более шести лет пытались добиться от России возращения к соблюдению договора.

По словам Томпсон, заявление президента РФ Владимира Путина о том, что его страна также приостанавливает свое участие в договоре, является еще одним проявлением российской пропаганды.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.



Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.