На $165 млн. Госдеп США одобрил продажу Украине «нестандартных боеприпасов» времен СССР 25 апреля, 20:43 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout)

Госдепартамент США одобрил продажу Украине советских «нестандартных боеприпасов» на сумму 165 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

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«24 апреля ведомство уведомило Конгресс о продаже нестандартных боеприпасов для Украины на сумму до 165 миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Минобороны США уточняет, что речь идет о советской технике.

«Это тот тип боеприпасов, который украинцы до сих пор используют, потому что многие из их систем является бывшим советским», — сказал чиновник.

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в 800 млн долларов, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

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