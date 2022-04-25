На $165 млн. Госдеп США одобрил продажу Украине «нестандартных боеприпасов» времен СССР

25 апреля, 20:43
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Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout)

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout)

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Госдепартамент США одобрил продажу Украине советских «нестандартных боеприпасов» на сумму 165 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

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«24 апреля ведомство уведомило Конгресс о продаже нестандартных боеприпасов для Украины на сумму до 165 миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Минобороны США уточняет, что речь идет о советской технике.

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«Это тот тип боеприпасов, который украинцы до сих пор используют, потому что многие из их систем является бывшим советским», — сказал чиновник.

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

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Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в 800 млн долларов, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Госдеп Боеприпасы Война в Украине

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