«Мы понимаем эмоцию Зеленского». Андреа Калан — о приятных и не очень итогах саммита НАТО. Интервью NV с представительницей Госдепа США 13 июля, 19:32 NV Премиум Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11−12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Альянс НАТО продемонстрировал на саммите в Вильнюсе значительно большее единство в противостоянии России, чем когда-либо. Однако это единство ослабевает, когда речь идет о вопросе членства Украины.

Такие выводы саммита озвучивают многие влиятельные мировые СМИ.

Официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан в интервью Radio NV объяснила, действительно ли это так, а также рассказала о результатах саммита, обязательствах союзников и о том, почему США не передают Украине ATACAMS и F-16.

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— Я хотел бы начать не с самого приятного вопроса. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк задала вопрос советнику президента США Джейку Салливану о том, почему Украину все же не приняли в НАТО сейчас. Она спросила: «Пожалуйста, посоветуйте мне, что сказать сыну? Что президент Байден и НАТО не пригласили Украину в НАТО, потому что он боится России? Опасается, что Россия проиграет? Боитесь победы Украины? Или о непубличных каналах связи с Кремлем, который является террористической организацией, чтобы добиться Минска-3? Или готовить сына в солдаты и воевать против россиян, когда через семь лет ему будет 18?», — спросила она Салливана. Для многих украинцев это звучит как справедливый вопрос. Что вы, как представитель Госдепа, скажете? Многим ли украинским матерям готовить их сыновей к войне?

— Во-первых, хочу сказать, что мы видим, что происходит в Украине, и понимаем, что это просто невозможно, — 16 месяцев этой ужасной войны и столько потерь. Это действительно сложно. И сложно это не то слово. Это невозможно. Так что я понимаю ее вопрос. Я понимаю вот это чувство.

Но с нашей стороны, если вы посмотрите на позицию США, позицию НАТО, если Украина сейчас станет членом НАТО, это значит, что НАТО будет в прямом конфликте с Россией. И это тогда [произойдет] огромная эскалация. А это то, чего и США, и страны НАТО не хотят.

Но мы все намерены, чтоб Украина стала членом НАТО. Это однозначно. И президент Байден говорил вчера после встречи с президентом Зеленским о том, что сразу, когда война заканчивается, тогда начинаем этот процесс.

Есть реформы, которые Украина должна пройти. Но до того момента и США, и все страны НАТО, и все страны Большой семерки будут оказывать помощь Украине. Не только, чтобы Украина могла иметь успех на поле боя, не только, чтобы было успешное контрнаступление, не только, чтобы украинские Вооруженные силы имели все инструменты — всю артиллерию, все боеприпасы, которые нужны. Но мы оказываем помощь в долгосрочной перспективе, чтобы была гарантия, что Украина может защищать себя в долгосрочной перспективе.

— Я уточню по процедуре. Могли бы вы нам рассказать поподробнее? Было заключено декларативное заявление о том, что будут гарантии безопасности в будущем. Должны, как я понимаю, быть заключены двусторонние договоры между каждой из стран. Когда этот процесс будет начат с Соединенными Штатами? Госдеп, очевидно, будет напрямую вовлечен в этот процесс?