«Знак позора». В Госдепе опасаются признания РФ государством-спонсором терроризма из-за «зернового соглашения» — Politico 19 августа, 11:39 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

В Госдепе США опасаются признания России государством-спонсором терроризма, поскольку это якобы может повлиять на «зерновое соглашение», сообщает Politico.

По информации журналистов, несколько человек рассказали, что Госдеп опасается, что включение России в список государств-спонсоров терроризма «может поставить под угрозу» «зерновое соглашение».

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Издание пишет, что страна из черного списка террористов — знак позора, которым награждены только Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Они страдают от санкций, что означает, что США фактически лишают американцев возможности участвовать в бизнесе в этих странах.

Другие чиновники опасались, что законопроект не будет вынесен на голосование в Комитете по иностранным делам Палаты представителей без явной поддержки со стороны администрации.

11 августа Сейм Латвии признал Россию государством —спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийств гражданского населения.

В среду, 28 июля, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма.



Ранее страна-агрессор заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной — спонсором терроризма, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США.

По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

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