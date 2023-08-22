Госдеп США согласовал продажу вертолетов Apache Польше на более $10 млрд 22 августа, 01:54 Польша подала запрос на покупку 96 ударных вертолетов Apache (Фото:en.wikipedia.org)

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования Польше. Сделка составляет 12 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.



Как утверждают в Пентагоне, Польша как член НАТО, подала запрос на покупку 96 ударных вертолетов Apache и соответствующего оборудования к ним. В частности, 1844 ракеты Hellfire и 508 Stinger. В ведомстве заявили, что главными подрядчиками являются компании Boeing и Lockheed Martin.

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Отмечается, что Агентство по вопросам оборонного сотрудничества сообщило Конгрессу США о возможной продаже в понедельник, однако одобрение Государственного департамента не указывает на подписание контракта или завершение переговоров.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного Российского вторжения в Украину Польша является лидером среди Европейских стран по поддержке нашего государства.