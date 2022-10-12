«Рассматриваем это как позерство». В Госдепе ответили на заявление Лаврова о переговорах 12 октября, 11:13 Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

В Госдепе США прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу переговоров с Западом о войне его страны против Украины.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, Вашингтон не считает предложение Лаврова конструктивным.

Прайс напомнил, что заявление появилось через несколько часов «после шквала российских ракет, нацеленных на столицу Украины, нацеленных на другие украинские города».

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«Когда вы оцениваете эти заявления, вы должны принимать во внимание этот контекст», — подчеркнул он.

Представитель Госдепа отметил, что этот контекст говорит «все, что вам нужно знать о российской позиции и российском позерстве».

«Мы рассматриваем это как позерство. Мы не рассматриваем это как конструктивное, легитимное предложение вести диалог и дипломатию, которые абсолютно необходимы для прекращения этой жестокой агрессивной войны против народа и государства, правительства Украины», — сказал Прайс.

Он добавил, что переговоры должны проходить между Украиной и РФ.

«Соединенные Штаты готовы поддержать Украину в первую очередь, потому что, как мы последовательно говорили, ничего об Украине без Украины. Мы поддержим Украину, когда появится стол переговоров. К тому нашим первоочередным заданием является предоставление Украине помощи, в которой она нуждается с точки зрения сферы безопасности, экономики», — отметил Прайс.

11 октября глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина и президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

