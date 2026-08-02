Госдепартамент США призвал американцев рассмотреть возможность выезда с Ближнего Востока

США предупредили своих граждан на Ближнем Востоке о возможной эскалации (Фото: REUTERS/Joshua Roberts)

Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам, находящимся на Ближнем Востоке, «рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми к отъезду в случае эскалации конфликта ».

Об этом сообщает CNN.

В ведомстве также призвали граждан США, находящихся в регионе, «проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к отмене авиарейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и возможным перебоям в поездках».

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Гражданам США, планирующим поездки на Ближний Восток, рекомендуется серьезно пересмотреть свои планы, говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, предупреждение появилось на фоне сообщений американских официальных лиц о том, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану уже в эти выходные, в то время как Тегеран угрожает дальнейшими атаками на страны, где размещены американские военные базы.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подготовил вариант масштабной воздушной кампании против Ирана, которая могла бы продлиться от 10 до 14 дней.

Издание отметило, что адмирал Купер часто оставался в тени председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и министра обороны США Пита Хегсета, которые регулярно докладывали президенту Дональду Трампу в Овальном кабинете и гораздо активнее участвовали в обсуждениях войны в Белом доме.

Однако именно Купер подготовил вариант масштабной воздушной кампании против Ирана, и теперь, после иранской ракетной атаки 28 июля, президенту Трампу предстоит решить, насколько жестким будет ответ США, — и, вероятно, одобрить этот план.

Вечером 29 июля командование адмирала Купера нанесло удары по территории Ирана, назвав их «мощным ответом» на атаки против американских войск в Иордании. Тогда под удар попали десятки объектов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в частности командные пункты, а также объекты ракетной инфраструктуры и инфраструктуры, связанной с беспилотниками.

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24 июля издание Axios сообщило, что после почти двух недель ежедневных атак Дональд Трамп приказал американским военным прекратить бомбардировки Ирана.

Однако уже 27 июля официальный Тегеран заявил, что по-прежнему контролирует Ормузский пролив и не стремится возобновлять мирные переговоры с Соединенными Штатами.