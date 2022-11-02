«Атаки отвратительны». В течение последних 36 часов РФ запустила почти 100 ракет по водным и энергетическим ресурсам Украины — Госдеп

2 ноября, 11:18
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31 октября оккупанты обстреляли Киевскую область (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

31 октября оккупанты обстреляли Киевскую область (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в течение последних 36 часов страна-агрессор РФ запустила почти 100 ракет по водным и энергетическим ресурсам Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве в Twitter.

По словам Прайса, со снижением температуры эти российские атаки особенно отвратительны.

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https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1587722608786694146

«Соединенные Штаты остаются преданными победе суверенной и независимой Украины», — сказал он.

Видео дня

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.

https://www.youtube.com/watch?v=XgO1FPLS8z4&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Госдеп Война России против Украины

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