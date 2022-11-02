«Атаки отвратительны». В течение последних 36 часов РФ запустила почти 100 ракет по водным и энергетическим ресурсам Украины — Госдеп
31 октября оккупанты обстреляли Киевскую область (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в течение последних 36 часов страна-агрессор РФ запустила почти 100 ракет по водным и энергетическим ресурсам Украины.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве в Twitter.
По словам Прайса, со снижением температуры эти российские атаки особенно отвратительны.
«Соединенные Штаты остаются преданными победе суверенной и независимой Украины», — сказал он.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.
Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.
В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.