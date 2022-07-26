«Россия почувствовала давление». В Госдепе назвали визит Лаврова в страны Африки попыткой остановить международное возмущение действиями РФ

26 июля, 11:28
Нэд Прайс (Фото:U.S. Department of State/www.flickr.com)

Нэд Прайс (Фото:U.S. Department of State/www.flickr.com)

Спикер Госдепа США Нэд Прайс заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился с визитами в страны Африки, чтобы попытаться остановить международное возмущение действиями России.

«Совершенно очевидно, что министр иностранных дел Лавров стремится взаимодействовать со странами, чтобы попытаться остановить натиск возмущения против России», — сказал он в ходе брифинга.

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По его словам, США гораздо меньше волнует, с кем говорит Россия, чем сообщения, которые Россия слышит от стран.

https://www.youtube.com/watch?v=urH9_jk1x_A

«Совершенно очевидно, что Россия почувствовала давление», — сказал он.

Прайс напомнил, что Лавров раньше запланированного покинул саммит G20.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправился с визитами в страны Африки. В частности, он посетил Египет, Конго и Уганду.

https://www.youtube.com/watch?v=4WWYLunzUqw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Госдеп Сергей Лавров Война России против Украины

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