Граждан США снова призвали немедленно покинуть РФ и Украину
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)
Граждане США, находящиеся на территории России или Украины, должны немедленно покинуть эти страны. Ранее Госдеп США призывал граждан покинуть эти страны.
Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
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«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или вне Соединенных Штатов <...>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину », — подчеркнул он.
Госдеп США уже выступал с таким призывом в начале марта.
«Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться», — отмечали дипломаты.
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