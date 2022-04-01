Граждан США снова призвали немедленно покинуть РФ и Украину

1 апреля, 02:54
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Граждане США, находящиеся на территории России или Украины, должны немедленно покинуть эти страны. Ранее Госдеп США призывал граждан покинуть эти страны.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или вне Соединенных Штатов <...>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину », — подчеркнул он.

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Госдеп США уже выступал с таким призывом в начале марта.

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«Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться», — отмечали дипломаты.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Госдеп Война в Украине Война России против Украины

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