«Верх иронии». Госдеп отреагировал на заявление Путина о нежелании поглощать территории других стран 20 декабря, 08:20 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

В Госдепе США назвали «верхом иронии» заявление кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу того, что Россия не хочет никого «поглощать».

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Подобное заявление следует рассматривать как верх иронии, исходящий от лидера, который стремится прямо сейчас насильно поглотить своего другого мирного соседа», — сказал Прайс.

Видео дня

Он подчеркнул, что о США продолжат очень внимательно следить за тем, предоставит ли Беларусь дополнительную поддержку России, и отреагируют «надлежащим образом», если она это сделает.

Накануне Путин в ходе своего визита в Минск на пресс-конференции с диктатором Александром Лукашенко заявил, что его страна не хочет никого «поглощать».

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Путин прилетел к Лукашенко, чтобы обсудить вопрос самостоятельно существования Беларуси.