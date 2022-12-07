Госдеп опасается ядерной аварии из-за российских обстрелов критической инфраструктуры Украины 7 декабря, 19:48 В Госдепе отметили, что надежное внешнее электроснабжение необходимо для безопасной работы украинских АЭС (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Российские обстрелы критической инфраструктуры Украины могут спровоцировать ядерную аварию из-за отключения внешнего питания на украинских АЭС.

Об этом заявила первый заместитель помощника Госсекретаря США в Бюро по международной безопасности и ядерному нераспространению Энн Ганзер во время брифинга.

«Нападения России приводят к отключению внешнего питания украинских атомных электростанций. Это очень важно. Это заставляет реакторы на станциях аварийно останавливаться», — сказала она.

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Ганзер добавила, что надежное внешнее электроснабжение необходимо для безопасной работы украинских атомных электростанций и любой электростанции в целом.

«Без внешнего электроснабжения, с помощью которого охлаждается ядерное топливо, это может привести к ядерной аварии. Это важно и эти атаки нужно прекратить», — подчеркнула она.

Представитель Госдепа убеждена, что россияне намеренно целятся по энергетической инфраструктуре и назвала их действия неприемлемыми. Она подчеркнула, что США считают ЗАЭС и производимую там энергию украинской.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила очередной массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры Украины. В Воздушных Силах сообщили, что защитники Украины сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.