Госдеп США одобрил продажу Финляндии ракет более чем на $500 млн 3 ноября, 03:00 M270 Multiple Launch Rocket System (Фото:en.wikipedia.org)

Госдеп США одобрил возможную продажу Финляндии управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс об этом решении.

Об этом сообщает CNN.



Госдеп «одобрил возможную продажу властям Финляндии GMLRS и связанного с этим оборудования примерно на 535 млн долларов».

«Вероятные продажи будут соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону проверенного партнера, который играет важную роль в поддержании стабильности в Европе. Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал самообороны», — отметили в Пентагоне.

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Американская сторона считает, что власти Финляндии используют эти ракеты для «увеличение своих национальных запасов, укрепление наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы».

Конгресс имеет 30 дней на рассмотрение потенциального соглашения и его возможной блокировки.