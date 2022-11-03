Госдеп США одобрил продажу Финляндии ракет более чем на $500 млн

3 ноября, 03:00
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M270 Multiple Launch Rocket System (Фото:en.wikipedia.org)

M270 Multiple Launch Rocket System (Фото:en.wikipedia.org)

Госдеп США одобрил возможную продажу Финляндии управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс об этом решении.

Об этом сообщает CNN.

Госдеп «одобрил возможную продажу властям Финляндии GMLRS и связанного с этим оборудования примерно на 535 млн долларов».

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«Вероятные продажи будут соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону проверенного партнера, который играет важную роль в поддержании стабильности в Европе. Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал самообороны», — отметили в Пентагоне.

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Американская сторона считает, что власти Финляндии используют эти ракеты для «увеличение своих национальных запасов, укрепление наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы».

Конгресс имеет 30 дней на рассмотрение потенциального соглашения и его возможной блокировки.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США НАТО Военная помощь Финляндия

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