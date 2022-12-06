Россия может искать фиктивное перемирие, чтобы перегруппироваться и подготовить новое наступление — Блинкен 6 декабря, 15:37 Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может попытаться заключить фиктивное перемирие, чтобы позволить российским войскам перегруппироваться и вновь атаковать Украину.

В интервью Wall Street Journal Блинкен сообщил: если России не удастся «заставить украинский народ опустить руки», Москва может попытаться заключить фальшивый мир, чтобы заморозить ситуацию на поле боя.

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«Они могут предложить заключить прекращение огня, заморозить все на месте, получить замороженный конфликт и не вести переговоры о территориях, которые они захватили и продолжают удерживать, отдохнуть, провести ремонт, перегруппироваться и повторно атаковать», — сказал Блинкен.

При этом госсекретарь убежден, что война России против Украины с высокой долей вероятности закончится дипломатией и переговорами.

Он также отметил слабую подготовку мобилизованных россиян, которые присоединились к боевым действиям.

«Вы получаете едва обученные, плохо оснащенные, не подготовленные к зиме силы, которые брошены в это месиво. И это ужасно. Но они, в общем, не особо боеспособные подразделения», — сказал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин говорил, что зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.