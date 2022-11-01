США будут использовать все инструменты, чтобы помешать поставкам иранского оружия в Россию — Госдеп 1 ноября, 21:34 Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

США будут использовать все инструменты, чтобы разоблачать, противостоять и противодействовать поставкам оружия из Ирана в Россию, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Об этом сообщает CNN.

«Мы обеспокоены тем, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана современное конвенциональное оружие, такое как ракеты „земля-земля“, которые почти наверняка будет использоваться для поддержки войны России против Украины», — сказал Прайс.

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Представитель Госдепа добавил, что США будут «решительно» применять все санкции в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном, «чтобы Ирану было труднее продавать это оружие России».

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на осведомленный западный источник, сообщил, что власти Ирана намерены поставить кремлевскому режиму до конца года новую партию дронов-камикадзе и тысячу баллистических ракет малой дальности.

В Пентагоне пока не подтвердили данные о том, что Иран предоставит в ближайшее время России баллистические ракеты малой дальности.

Ранее Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны, заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.