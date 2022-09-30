Блинкен назвал псевдореферендумы на оккупированных территориях «спектаклем», нарушающим международное право 30 сентября, 10:23 Энтони Блинкен (Фото:Kevin Wolf/Pool via REUTERS)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что псевдорендумы на оккупированных украинских территориях — это спектакль, который нарушает международное право.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Фальшивые референдумы Кремля — это тщетная попытка замаскировать то, что равнозначно новой попытке захвата земель в Украине. Для ясности: результаты были организованы в Москве и не отражают волю народа Украины», — сказал он.

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По словам Блинкена, США не признают и никогда не признают легитимность или результаты этих псевдореферендумов.

«Этот спектакль, устроенный российскими доверенными лицами, является нелегитимным и нарушает международное право. Это оскорбление принципов международного мира и безопасности», — сказал он.

Глава Госдепа добавил, что страна-агрессор Россия вынудила большую часть населения в захваченных ею районах бежать, а оставшихся граждан Украины вынудила голосовать под дулом пистолета, опасаясь за свою безопасность и безопасность своих близких.

«Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать помогать Украине в ее борьбе за защиту своей территории от российской агрессии», — сказал он.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».

