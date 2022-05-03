«Низшая форма пропаганды». Госдеп резко отреагировал на антисемитские заявления Лаврова

3 мая, 10:00
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Официальный представитель Пентагона Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Официальный представитель Пентагона Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

В Госдепе США считают антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова низшей формой лжи и пропаганды.

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Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Это заявление министра иностранных дел Лаврова — это была низшая форма расизма, это была низшая форма пропаганды, это была низшая форма коварной лжи. И я думаю, что этим и другими не только заявлениями, но и поведением Кремля, его высших должностных лиц… Кремль последовательно доказывает, что нет никакого дна, когда дело доходит до того, как низко они могут опускаться», — отметил Прайс.

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Выступая на итальянском телевидении, Лавров повторил основные тезисы российской военной пропаганды о войне против Украины, а также оскандалился антисемитскими заявлениями.

Лавров упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Российского посла вызвали в МИД Израиля.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что резонансное заявление Лаврова — это еще одно свидетельство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Госдеп Сергей Лавров Адольф Гитлер Антисемитизм

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