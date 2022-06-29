Только приостановил. Городской совет Брюсселя не разорвал побратимские отношения с Москвой 29 июня, 10:31 Мэр Брюсселя Филипп Клоуз (Фото:European Committee of the Regions/www.flickr.com)

Отношения Москвы и города-побратима Брюсселя приостановлены, но не разорваны, заявил мэр Брюсселя Филипп Клоуз.

Об этом сообщает Politico.

Городской советник и депутат Матиас Ванден Борре предложил разорвать побратимства между Брюсселем и Москвой и наладить новое партнерство с Киевом.

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Во время выступления на заседании муниципального совета Ванден Борре заявил, что его предложение должно послать политический сигнал России, что они не терпят агрессии и войны в Украине, а также посмотреть, что еще можно сделать для поддержки и как помочь украинскому народу.

Предложение было отклонено 27 голосами против, 12 воздержались и один депутат поддержал инициативу.

По словам мэра Брюсселя, партнерство между двумя городами было просто символическим и никогда не было активировано.

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Брюссель и Москва являются городами-собратьями с 1978 года.

В четверг, 9 июня Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима. Виталий Кличко напомнил, что именно с территории Беларуси летели ракеты в украинские города и села и происходило вторжение российских войск в Украину.

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