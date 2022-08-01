Из-за вторжения в Украину. Финский город забрал у российского генконсульства церковь

1 августа, 18:17
Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финский город Турку запретил генеральному консульству России бесплатно пользоваться зданием церкви. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Представитель администрации Турку Мика Акканен сказал, что причина такого решения — агрессивная война России против Украины.

Как пишет Helsingin Sanomat, российские дипломаты долгое время бесплатно пользовались зданием, которое переоборудовали под церковь. По словам Акканена, у города нет оснований передавать здания в пользование бесплатно, поэтому решение прекратить это право оправдано. Церковь находится в историческом районе города Луостаринмяки.

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Генконсульство России должно до 1 августа вернуть здание, которое использовалось как церковь, в первичном состоянии. Местный житель рассказал изданию, что в июне-июле оттуда уже вывезли иконы и купол. Также жители заметили, что из здания выносили красный кирпич.

https://twitter.com/hsfi/status/1553653062455148544

В то же время сотрудники российского генконсульства по-прежнему могут пользоваться коттеджем на острове Какскерта, за который администрация Турку платит аренду землевладельцам. По информации издания, контракты, касающиеся использования церкви и коттеджа, отличаются друг от друга: соглашение о коттедже было заключено между странами, а соглашение о здании церкви касается российского генконсульства и властей Турку.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия Финляндия Россия - Финляндия Дипломаты

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