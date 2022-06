Посадил на низкий стул, достал досье и начал угрожать. Экс-премьер Британии рассказал о своей первой встрече с Путиным 20 июня, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в румынском Бухаресте (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании в 2007—2010 годах Гордон Браун рассказал о своей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в 2006 году и заявил, что тот уже тогда ему угрожал.

Браун дал интервью газете The Telegraph в преддверии выхода своей книги Seven Ways To Change the World: How To Fix the Most Pressing Problems We Face (Семь способов изменить мир: как исправить самые насущные проблемы, с которыми мы сталкиваемся). В прологе для книги бывший британский премьер написал об уроках, которые извлек из пандемии COVID-19, войны в Украине и своего общения с Путиным, который, по его мнению, понимает только «бескомпромиссную и твердую демонстрацию силы».



«Я впервые познакомился с Путиным в 2006 году в Кремле, когда еще был министром [финансов]. Меня посадили на очень низкий стул, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Он, конечно, относительно невысокий мужчина, и он носит такие высокие каблуки. В общем, в тот день он вытащил бумаги из досье и начал зачитывать всю информацию на меня, словно хотел показать, что он знает обо мне больше, чем я знаю о себе.

Поэтому, когда люди говорят, что Путин изменился и угрожает только сейчас, могу сказать, что он угрожал мне даже тогда… У меня не было иллюзий по поводу того, кто такой Путин", — рассказал он.

Встреча Брауна с Путиным произошла за несколько месяцев до убийства бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в Лондоне. Экс-премьер сказал, что, исходя из полученной информации, был уверен в том, что Путин не только санкционировал убийство, но и собирается совершить новые.

"…Путин понимает только силу. Он будет использовать слабость, он оппортунист в высшей степени", — считает Браун.

По мнению экс-премьера, слабая реакция международного сообщества на оккупацию Россией Крыма «позволила Путину считать, что дальнейшие вторжения сойдут ему с рук». Он также назвал ошибкой отсутствие реакции на применение химического оружия в Сирии.

