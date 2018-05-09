Google решил блокировать всю рекламу, связанную с референдумом по абортам в Ирландии

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Google за честные выборы во всем мире

Google за честные выборы во всем мире

С 10 мая Google будет блокировать всю рекламу, связанную с проведением референдума по абортам в Ирландии.

Об этом сообщает BBC Украина.

"В результате увеличения усилий для обеспечения честных выборов во всем мире, мы решили приостановить все рекламные объявления, связанные с референдумом о Восьмой поправке к Конституции Ирландии", - говорится в заявлении компании.

Накануне Facebook начал блокировать рекламу, связанную с референдумом, но которая при этом принадлежит не ирландским рекламодателям. В свою очередь Google будет блокировать всю рекламу, откуда она бы не поступала. Реклама с Google распространяется на миллионах сайтов, включая YouTube.

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Референдум должен состояться 25 мая. Избиратели должны решить, отменить ли норму конституции страны, в которой говорится о праве на жизнь нерожденных. Сейчас в Ирландии прерывание беременности случается только в экстренных ситуациях.

Избирательное законодательство Ирландии запрещает иностранным организациям финансировать участников избирательных кампаний. Однако соцсети могут размещать рекламу, профинансированную из-за рубежа.

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