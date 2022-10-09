Гонконг отказался применять санкции в отношении российского олигарха

9 октября, 01:30
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Алексей Мордашов (Фото:commons.wikimedia.org)

Алексей Мордашов (Фото:commons.wikimedia.org)

Городские власти Гонконга отказались применять санкции в отношении яхты Nord, принадлежащей российскому олигарху Алексею Мордашову. Он входит в число олигархов, близких к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает AFP.

Nord – судно длиной 142 метра и стоимостью 500 млн долларов, связанное с российским миллиардером Алексеем Мордашовым. Оно на этой неделе прибыло в воду Гонконга.

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Мордашов попал под западные списки санкций после вторжения России в Украину.

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В Госдепе США предупредили Гонконг, что он может повредить свою репутацию международного финансового центра, если будет предоставлять убежище уклоняющимся от санкций,

«Возможное использование Гонконга как убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше подвергает сомнению прозрачность деловой среды», — заявил представитель Госдепартамента.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Гонконг Торговые санкции Санкции против России Санкции США Санкции Запада Война в Украине Алексей Мордашов. Война России против Украины

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