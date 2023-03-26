Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем после переговоров с Китаем

26 марта, 06:15
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Прапор Гондураса (Фото:aboodi vesakaran/pexels)

Прапор Гондураса (Фото:aboodi vesakaran/pexels)

Гондурас разорвал многолетние дипломатические отношения с Тайванем. Это произошло после визита главы МИД страны в Китай.

Об этом сообщает Reuters.

«Правительство Гондураса признает существование только одного Китая. Правительство Китая — единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Гондураса.

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В заявлении МИДа сообщается, что Гондурас уведомил Тайвань о своем решении прекратить дипломатические отношения, и что страна не будет поддерживать никакие официальные контакты с Тайванем в будущем. Вместо этого, министр иностранных дел Гондураса посетила Китай, чтобы укрепить отношения между двумя странами.

Тайвань подтвердил, что прекращает дипломатические отношения с Гондурасом, и в результате флаг Гондураса был снят со здания министерства иностранных дел Тайваня. Министр иностранных дел Тайваня, Джозеф Ву, подтвердил эту информацию на пресс-конференции в Тайбэе и заявил, что закроет посольство Тайваня в Гондурасе и отзовет своего посла из этой страны.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Гондурас Тайвань

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