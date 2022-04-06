Завтра состоится голосование за исключение РФ из Совета ООН по правам человека 6 апреля, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Исключение РФ должно стать наказанием за ее военные преступления в Украине (Фото:Kristoffer Jonsson via REUTERS)

В четверг, 7 апреля, Генассамблея ООН проведет голосование по вопросу исключения России из Совета по правам человека.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает AFP News Agency.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, исключение РФ должно стать наказанием за ее военные преступления в Буче и других городах Украины.

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С соответствующим предложением ранее обратилась представитель США Линда Томас-Гринфилд.





По ее словам, нахождение РФ в Совете по правам человека после всех зверств, учиненных ее военными в Украине, является фарсом.



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