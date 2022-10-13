Несколько стран Африки впервые поддержали Украину в ООН — Кулеба

13 октября, 15:58
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ООН осудила аннексию захваченных территорий Украины Россией, резолюцию поддержали 143 страны (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

ООН осудила аннексию захваченных территорий Украины Россией, резолюцию поддержали 143 страны (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Во время голосования в ООН за резолюцию с осуждением аннексии Россией захваченных территорий Украины Киев впервые поддержали несколько стран Африки.

Об этом сообщил глава МИД Украины Алексей Кулеба в Facebook.

«Сейчас основное внимание к 4 проголосовавшим вчера в ГА ООН с Россией странам, но давайте внимательнее взглянем на те 143 страны, которые проголосовали за Украину. Важное изменение ситуации в нашу пользу — несколько стран Африки, ранее воздерживавшихся во время голосований или не принимавших в них участие, теперь проголосовали „за“», — отметил он.

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Кулеба не назвал эти страны, но подчеркнул, что с их лидерами в предыдущие недели и месяцы говорил президент Украины Владимир Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=W4hw2s0iLCM

«Я встречался с их министрами, и они также были частью первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки. Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать», — добавил он.

Кулеба отметил, что историческая резолюция Генассамблеи ООН продемонстрировала поддержку Украины большинство стран глобального юга.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid0rS1pqKjQBEAFSCXSuDKZn7YxxSAUkLTu42VpK91DKcMRX6ifHLHygCRBswCuWpGhl

12 октября Генассамблея ООН проголосовало за резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Резолюцию поддержали 143 страны из 193 членов ООН, 35 стран воздержались. Против выступили только пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

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В июне Зеленский заявил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.

В начале октября Кулеба отправился в турне по странам Африки, это произошло впервые в истории украинской дипломатии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Африка Генассамблея ООН Дмитрий Кулеба Война России против Украины аннексия

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