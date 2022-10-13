Несколько стран Африки впервые поддержали Украину в ООН — Кулеба 13 октября, 15:58 ООН осудила аннексию захваченных территорий Украины Россией, резолюцию поддержали 143 страны (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Во время голосования в ООН за резолюцию с осуждением аннексии Россией захваченных территорий Украины Киев впервые поддержали несколько стран Африки.

Об этом сообщил глава МИД Украины Алексей Кулеба в Facebook.

«Сейчас основное внимание к 4 проголосовавшим вчера в ГА ООН с Россией странам, но давайте внимательнее взглянем на те 143 страны, которые проголосовали за Украину. Важное изменение ситуации в нашу пользу — несколько стран Африки, ранее воздерживавшихся во время голосований или не принимавших в них участие, теперь проголосовали „за“», — отметил он.

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Кулеба не назвал эти страны, но подчеркнул, что с их лидерами в предыдущие недели и месяцы говорил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я встречался с их министрами, и они также были частью первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки. Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать», — добавил он.

Кулеба отметил, что историческая резолюция Генассамблеи ООН продемонстрировала поддержку Украины большинство стран глобального юга.

12 октября Генассамблея ООН проголосовало за резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Резолюцию поддержали 143 страны из 193 членов ООН, 35 стран воздержались. Против выступили только пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

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В июне Зеленский заявил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.

В начале октября Кулеба отправился в турне по странам Африки, это произошло впервые в истории украинской дипломатии.



