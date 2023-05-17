«Важный шаг». Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа 17 мая, 20:49 Голодомор (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

В среду, 17 мая, Верхняя палата парламента Франции — Сенат — признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он назвал это историческим голосованием.

«Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв», — отметил Кулеба.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Сената, назвав его историческим.

«Благодарю всех сенаторов, которые инициировали и поддержали резолюцию. Очередной важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечению памяти миллионов убитых голодом украинцев», — заявил глава государства.

В марте постановление о признании голода 1932−1933 годов в Украине геноцидом приняла нижняя палата французского парламента — Национальная ассамблея.

В документе резолюции отмечалось, что в 1930—1933 годах несколько сельскохозяйственных регионов СССР, включая Казахстан, Северный Кавказ и Украину, пережили голод, который стал причиной смерти от 7−8 миллионов человек.

28 марта парламент Франции признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

В прошлом году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные мероприятия по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из величайших трагедий в украинской истории.

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.