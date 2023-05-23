Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа 23 мая, 22:10 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Парламент Словении во вторник, 23 мая, принял декларацию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает газета Večer со ссылкой на агентство STA, декларацию о памяти Голодомора поддержали все парламентские фракции, кроме левой (67 голосов за и 8 против). Лидер парламентской группы социал-демократов Яни Предник заявил, что Голодомор является одной из крупнейших гуманитарных катастроф и преступлений против человечества в XX веке.



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Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Словению.



«Благодарен словенским парламентариям Государственного собрания за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932−1933 годов. Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, продолжает укрепляться. Вместе к правде, а значит, и ответственности!» — написал он.

17 мая верхняя палата парламента Франции — Сенат — признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

В 2022 году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году режим СССР организовал целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.