Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа 28 марта, 21:22 Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил французский парламент за решение признать Голодомор геноцидом (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Парламент Франции во вторник, 28 марта, признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает французский ресурс Cnews.

Французские депутаты приняли резолюцию «о признании геноцидом и осуждении великого голода 1932−1933 годов, известного как Голодомор». За резолюцию проголосовали 168 депутатов, а против — два.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил французский парламент за это решение.

«Признание парламентом Голодомора 1932−33 годов геноцидом украинцев является важным и знаменательным. Благодарен за большой вклад Франции в разоблачение прошлых и настоящих преступлений тоталитарной России, установление истины, справедливости и, следовательно, ответственности», — написал он в Twitter.

Фото: Зеленский/Twitter

В прошлом году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные мероприятия по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из величайших трагедий в украинской истории.

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.