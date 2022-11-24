Румыния и оппозиция Беларуси признали Голодомор геноцидом украинского народа 24 ноября, 14:51 Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв Голодомора в Украине (Фото:E. van M/Flickr)

В четверг, 24 ноября, парламент Румынии и Объединенный переходный кабинет Беларуси признали Голодомор 1932−1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

В Румынии Декларацию парламента об осуждении умышленного голода 1932−1933 годов в Украине поддержали 248 сенаторов и депутатов, один человек воздержался, пишет Agepress.

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В документе говорится, что Голодомор признается преступлением, совершенным против украинского народа и человечества. Этот акт против украинского народа, который привел к миллионам жертв, массовым нарушениям самых основных прав и свобод граждан и огромным страданиям, решительно осуждается.

Декларация также выражает солидарность с украинским народом, отдавая дань памяти миллионам жертв искусственного голода 1932−1933 годов.

Депутат от правящей Национальной либеральной партии Румынии Александру Мурару заявил перед голосованием, что Бухарест своим историческим решением присоединяется к демократическим и достойным государствам мира, которые признают и принимают не только память о голоде 1932−1933 годов, но и «признание геноцидальных, систематических, прямых, циничных, преступных действий Советского Союза и его лидеров по физическому уничтожению украинской нации».

«Голодомор был уникальным убийством на территории СССР по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и учреждениями Советского Союза. В начале 1930-х годов мужество и решимость украинцев противостоять коллективизации высвободили необузданную ненависть к тоталитарной системе. По оценкам историков, в начале 1930-х годов против коллективизации, налогообложения, террора и насилия со стороны советских властей произошло более 4 000 восстаний и местных бунтов. Число жертв составило порядка 10 миллионов человек. Реальные цифры никогда не будут известны», — отметил он.

Мурару также вспомнил о нынешних событиях в Украине, заявив, что вторжение России вернуло европейский континент на 90 лет назад.

Объединенный переходный кабинет Беларуси, представляющий белорусскую оппозицию во главе со Светланой Тихановской, также принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

«Постановляем признать преступную политику коммунистического государства в отношении народа Украины, приведшую к искусственному голоду 1932−1933 годов, актом геноцида против украинского народа и преступлением против человечества», — говорится в документе.

В резолюции отмечается, что события 1930−1933 годов в СССР привели к фактам массового голода также на территории самой Беларуси.

«Это еще один факт, связывающий историю белорусского и украинского народов и показывающий общность преступной политики большевистского режима на территории национальных республик. Уничтожение национальной интеллигенции, массовые депортации и голод — вот далеко не полный перечень преступлений, совершенных коммунистическим режимом против народов Украины и Белоруссии в ХХ веке», — заявили представители оппозиции Беларуси.

В документе также выражается безоговорочная поддержка и солидарность народу Украины, «ставшему жертвой этой бесчеловечной политики в межвоенный период истории».

«Решительно осуждаем последствия преступлений большевистского правительства против украинского и белорусского народов, направленных на уничтожение их национальных элит и генофонда. Мы утверждаем, что достойное будущее для народов Украины и Беларуси станет возможным только в результате последовательной политики декоммунизации и возврата к национальным ценностям», — резюмировали в Объединенном переходном кабинете Беларуси.

В апреле нынешнего года Голодомор единогласно признала геноцидом украинцев палата депутатов чешского парламента.

Ранее это преступление было признано геноцидом украинского народа 16 странами мира.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора. В XX веке украинцы пережили три таких трагедии — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают Голодомор 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до 10 млн человек.

