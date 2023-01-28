Новый питательный источник. Разработка запасов природного газа могла бы помочь Африке предотвратить голод — The Economist 28 января, 11:32 Эксклюзив NV Женщина лежит рядом со своей трехлетней дочерью, страдающей от истощения в больнице в Могадишо, Сомали, 25 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Feisal Omar)

Джонатан Розенталь, редактор раздела Африка The Economist, объясняет, почему на континенте возник дефицит пищи и как местным жителям может помочь разработка газовых месторождений.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



«Ми переживаємо не найкращі часи», — каже 26-річний торговець Енок Банда, стоячи перед чотирма неповними мисками сушених бобів на ринку у столиці Малаві Лілонгве. «Мало хто має гроші, аби їх витрачати, та й фермери постачають нам менше мішків, ніж зазвичай», — скаржиться він. Поряд з ринком, від заправок до прилеглих доріг, витягнулися довгі ланцюги автомобілів: водії стоять у черзі за пальним. Одного разу вантажівки, що чекали на появу дизеля, за три дні не зрушили з місця ані на міліметр. Тут, як і в багатьох частинах Африки, вплив російського вторгнення в Україну вимірюється різким зростанням цін на продукти харчування та порожніми шлунками.

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На перший погляд це здається дивним. Понад 60% африканців на південь від Сахари виживають, займаючись землеробством на невеликих фермах, і харчуються переважно тим, що вирощують самі. У деяких країнах, наприклад у Малаві, натуральне господарство ведуть 80% населення. Якщо врахувати крупних фермерів, країни Африки на південь від Сахари в цілому виробляють 94% необхідного їм продовольства. До того ж регіон украй мало залучений до світової торгівлі зерном, що могло б убезпечити його від високих міжнародних цін.