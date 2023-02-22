Годовщина полномасштабного вторжения РФ: папа римский призвал начать мирные переговоры 22 февраля, 13:29 Папа римский Франциск (Фото:Divisione Produzione Fotografica/Vatican Media/Handout via REUTERS)

На фоне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину папа римский Франциск призвал достичь прекращения огня и начать мирные переговоры.

Об этом сообщает Vatican News.

«Дорогие братья и сестры, послезавтра, 24 февраля, исполнится год от вторжения в Украину, год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина», — сказал понтифик, обращаясь к паломникам, которые в среду, 22 февраля, принимали участие в общей аудиенции.

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Папа заявил, что количество погибших, раненых, беженцев, внутренне перемещенных, уничтожений, размер экономического и социального ущерба «говорит сам за себя».

«Сможет ли Господь простить столько преступлений и столько насилия? Он — Бог мира. Остаемся близкими с мученическим украинским народом, страдания которого продолжаются, и спрашиваем: было ли сделано все возможное, чтобы остановить войну?» - сказал он.

Понтифик обратился «к тем, кто имеет власть над странами» с призывом «приложить конкретные усилия для того, чтобы положить конец конфликту, достичь прекращения огня и начать мирные переговоры».

«Построенная на руинах победа никогда не будет настоящей», — сказал он.