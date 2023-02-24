Шольц в годовщину большой войны: Путин потерпел поражение в Украине
Шольц заверил Киев в поддержке в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Yves Herman/Reuters)
Российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение в войне против Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Об этом он сказал в обращении по случаю годовщину полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ.
Шольц отметил очевидность того, что «российский президент потерпел поражение».
«Владимир Путин сделал ставку на раскол, но получил обратный результат: Украина объединена как никогда раньше, Европейский Союз сплочен», — сказал немецкий канцлер.
Он также заверил Киев в поддержке, заявив, что она будет продолжаться «так мощно и так долго, как это потребуется».
«Я понимаю, что некоторых это беспокоит… Мы будем делать все для того, чтобы в этой войне не дошло до эскалации, то есть до столкновения между Россией и НАТО. Чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем более шансов на окончание войны», — резюмировал Шольц.
Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска окупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.
В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, однако спустя год большой войны оккупационные войска не контролируют ни один областной центр.
Украинская армия готовится к новому контрнаступлению и освобождению своих территорий.