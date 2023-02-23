Дуда созывает Совет нацбезопасности в годовщину вторжения РФ в Украину 23 февраля, 07:16 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда в пятницу, 24 февраля, созывает заседание Совета национальной безопасности. Там будут обсуждаться вторжение РФ в Украину, а также результаты визита президента США Джо Байдена.

Об этом сообщили в Бюро национальной безопасности Польши.



«Президент Польши созывает в пятницу, 24 февраля, в 12:00 Совет национальной безопасности. Будут обсуждаться текущие выводы для безопасности страны, связанные с российским вторжением в Украину, а также в контексте консультаций между президентами Польши и США и саммита B9 (Бухарестской девятки — ред.)», — говорится в сообщении.

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