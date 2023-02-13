Кулеба анонсировал новые санкции и «четкий сигнал Путину» 24 февраля 13 февраля, 03:17 Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба / Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новые санкции и другие мероприятия к 24 февраля — годовщине начала полномасштабного российского вторжения. Это будет частью сигнала единства ради победы.

Об этом заявил Кулеба в эфире национального телемарафона, пишет Радио Свобода.

«Под 24 февраля будут новые санкции. Они будут объявлены в разных странах, в разных институтах. Это тоже будет частью этого сигнала единства ради победы. Что касается ООН и России в Совете безопасности, мы начали путь своим заявлением Министерства иностранных дел, которое обнародовали в конце прошлого года. Этот путь не будет быстрым… Потому что речь идет о перезагрузке, по сути, глобального института. Но у нас есть четкий план", - сказал чиновник.

Видео дня

По его словам, все будут понимать, что перед ними сидят мошенники, узурпировавшие мошенническим способом это место.

"Вот этот результат будет достигнут довольно быстро. А вот самое исключение — безусловно, это займет время. И для этого нужно, чтобы совпал ряд факторов. Но поверьте мне, что для России уже достижение той первой цели, делегитимизации, которую я озвучил — это будет страшный международный удар", — добавил Кулеба.

Он сообщил, что во многих столицах мира пройдут разные события, «которые пошлют очень четкий сигнал президенту Путину: если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься».

Кулеба также прокомментировал планы президента США Джо Байдена посетить Польшу с 20 по 22 февраля.

Он сказал: «Безусловно, это также составной элемент этой трагической годовщины и составляющий того сигнала Путину, который я объявил. Поэтому очень важно, что именно в Европе президент Байдена будет. Тем более в Польше – стране, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины».

Также будет ряд других событий «глобального масштаба».