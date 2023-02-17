Си Цзиньпин выступит с речью в годовщину полномасшабного вторжения России в Украину — министр 17 февраля, 10:51 Си Цзиньпин (Фото:english.www.gov.cn)

Китайский лидер Си Цзиньпин выступит с «мирной речью» в годовщину полномасштабной войны России против Украины, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таджани.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Таджани, ему об этом сообщил высокопоставленный китайский дипломат Ван И.



Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы "решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня".

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Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.