Си Цзиньпин выступит с речью в годовщину полномасшабного вторжения России в Украину — министр

17 февраля, 10:51
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Си Цзиньпин (Фото:english.www.gov.cn)

Си Цзиньпин (Фото:english.www.gov.cn)

Китайский лидер Си Цзиньпин выступит с «мирной речью» в годовщину полномасштабной войны России против Украины, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таджани.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Таджани, ему об этом сообщил высокопоставленный китайский дипломат Ван И.

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Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы "решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня".

Видео дня

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.

https://www.youtube.com/watch?v=arzrlF9eZu8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Китай Си Цзиньпин Война России против Украины

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