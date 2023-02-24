Ослабленная и изолированная. Война против Украины уничтожила международную репутацию России — Блинкен 24 февраля, 15:18 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В годовщину полномасшабного вторжения РФ госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война против Украины уничтожила международную репутацию России.

Об этом идет речь в сообщении на сайте посольства США в Украине.

Госсекретарь подчеркнул, что решение Путина привело к расставанию семей, заставило миллионы людей покинуть свои общины, повлекло за собой уничтожение домов, школ, больниц и другой гражданской инфраструктуры, обострило глобальный продовольственный кризис, дестабилизировало энергетические рынки и подорвало международный мир и безопасность.

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«Эта война уничтожила международную репутацию России, оставила Россию ослабленной и изолированной и разрушила ее экономику. Эта война является попыткой захватить территорию Украины и воспрепятствовать ее независимому, демократическому пути», — сказал он.

Блинкен заявил, что борьба Украины, решительность и устойчивость ее народа стали источником вдохновения для всего мира, показывая, что их не запугать.

«Путин начал эту незаконную войну, и он может ее прекратить. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину, когда она защищает себя, и мы будем продолжать это делать, пока суверенитет Украины не будет уважаться, а народ Украины сможет творить свое избранное демократическое будущее в условиях свободы и мира», — сказал он.