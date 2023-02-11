ООН к годовщине полномасштабной агрессии РФ примет резолюцию касательно целостности Украины — AP 11 февраля, 15:23 Зал заседаний Генассамблеи ООН (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Генеральная Ассамблея ООН в связи с годовщиной полномасштабной российской агрессии планирует проголосовать за резолюцию о необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, пишет Associated Press.

Журналисты агентства получили проект документа, который называется «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине». AP отмечает, что резолюция менее детализирована, чем «формула мира» из 10 пунктов, которую представил президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года.

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Генассамблея, которая проводит свои заседания в Нью-Йорке, начнет сессию по Украине днем 22 февраля. Ожидается, что десятки выступлений будут продолжаться в течение большей части 23 февраля, а голосование по резолюции состоится поздно в тот же день.

В январе заместитель главы МИД Украины Эмина Джапарова заявила, что президент Владимир Зеленский хочет посетить заседание Генассамблеи ООН перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда она добавила, что возможность поездки будет зависеть от ситуации с безопасностью.