Глава МИД Британии обратился к россиянам: «Светлое будущее возможно, если Россия изменит курс» 24 февраля, 16:11 Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обратился к россиянам в годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину. Он убежден, что светлое будущее для граждан РФ возможно, если страна-агрессор изменит курс.

Об этом сообщает CNN.

«Народ Украины не хочет войны. Остальной мир не хочет войны. Думаю, и вы тоже», — сказал британский министр россиянам.

Клеверли подчеркнул, что эта война бессмысленна и трагична, а правительство РФ выдумывало предлог за предлогом, чтобы оправдать вторжение.

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«Тысячи ваших сыновей, братьев и близких были убиты. Цены растут, доходы падают, и Россия становится все более зависимой от иностранных держав», — подчеркнул он.

Министр добавил, что у Великобритании нет споров с россиянами, а только с «путем, по которому идет правительство» РФ.

Клеверли убежден, что «светлое будущее возможно, но подчеркнул, что российское государство должно изменить курс».

Ранее сообщалось, что в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания ввела новые санкции против кремлевского режима.